شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تتلقى 905 طلبًا من المواطنين لتقنين الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع الجهات المعنية، لمناقشة سرعة البت في طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات المباني، وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وذلك طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واسترداد حق الدولة والحفاظ على البنية الأساسية، وذلك بحضور رؤساء المدن، ومديرى المديريات والادارات المعنية والهندسية بكل مدينة

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة حصر كافة الطلبات التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم منذ بدء تلقى الطلبات وعددها 166 طلب بمدينة مرسى مطروح، و377 طلب بمدينة العلمين، و216 طلب بمدينة الحمام، و262 طلب بمدينة الضبعة، و37 طلب بمدينة النجيلة، و33 طلب بمدينة برانى، و5 طلبات بمدينةالسلوم، و25 طلب بمدينة سيوة مع انهاء المعاينات اللازمة.

وأكد «أبوغنيمة» على ضرورة التنسيق بين الادارات الهندسية بكل مدينة ومديرية الإسكان بشأن إجراء معاينة ميدانية، لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها، والبت في طلبات التصالح، وفق الاجراءات والضوابط المحددة، وفقًا للقانون واخطار المواطنين بقرارات لجنة البت مع اعلان فترة التظلم، مشددا على الالتزام بالقانون مع استراداد حق الدولة، والحفاظ على هيبتها.