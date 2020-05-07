شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحالة 23 مخالفة بناء على أراضى الدولة بمطروح للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تحويل 23 حالة بناء مخالف للنيابة العسكرية، للبناء بدون ترخيص عبارة عن بناء أدوار مخالفة في ظل قانون الطوارئ، وتنفيدا لتوجيهات مجلس الوزراء .

وأضاف «المعداوى» بانه تم إزالة خزان مياه بأحد العقارات، وقطع في الأسلفت بدون ترخيص من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة، وشرطة المرافق، بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص، أو الشروع في الاستلاء على أراضي ملك للدولة .

وناشد «المعداويً» أهالي مطروح بعدم الشروع في البناء العشوائي على أراضي ملك الدولة، أو البناء المخالف في هذه الاوقات الصعبة، التي تمر بها البلاد، في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

يأتى ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون واحالته إلى النيابة العسكرية .

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