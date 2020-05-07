شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ3 محلات تجارية بدون ترخيص في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام حي الأربعين بالسويس، برئاسة العميد إيهاب سراج الدين، رئيس الحي، والإدارات الهندسية، بالإزالة الفورية لمحاولة بناء ٣ محلات تجارية بمبنى التأهيل الاجتماعي بشارع الجيش بدون ترخيص ودون موافقة التضامن الاجتماعي. وعلى صعيد متصل، قام حي عتاقة، برئاسة وليد شوقي، بإزالة عدد ٦ حالات إشغالات وتعديات بمساحة ٥٠٠ متر بمدينتي النور واليسر بحي عتاقة. حملة لإزالة المخالفات بالسويس جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لتنفيذ القانون وإزالة أي تعديات مخالفة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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