شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 246 مجرى مائي في الفيوم خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تطهير 642 كيلو و803 متر طولي بعدد 246 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري بأنحاء المحافظة لتطهير الترع والمصارف من الحشائش والطمي، والتي تعوق وصول مياه الري للأراضي الواقعة في النهايات، استعداداً لموسم أقصى الاحتياجات المائية.

وصرح المهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، بأن حملات تطهير الترع والأبحر، خلال الشهر الماضى، أسفرت عن تطهير 81 مجري مائي بطول 135 كيلو و968 متر طولى بدائرة رى غرب الفيوم، منها تطهير بحر الغرق الرئيسى، وبحر قلهانة، وبحر هوارة عدلان، وبحر الغابة، وامتداد بحر قلهانة، وبحر داير دفنو، وبحر أبوالمير، وبحر البشوات، وبحر الجرجبة، وبحر البرنس، وبحر الغرق، وبحر الربع، وبحر الجص، وجنابية بحر البنات.

وأضاف «نضر» أنه تم تطهير 91 مجرى مائي بطول 275 كيلو و629 متر طولى بدائرة رى شرق الفيوم، منها تطهير بحر فيديمين، وبحر أبوكساه، وبحر مطول العمومى، وبحر أبوجنشو، وبحر سيلا العمومى، وبحر الكوم، وبحر جنابية السكة الحديد، وبحر أبوكساه الغربى، وبحر صيدناوى، وبحر الخمسين، وبحر دسيا البلد، وبحر المصلوب، وبحر الإعلام، وترعة العجوز.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لصرف شرق وغرب الفيوم قامت بتطهير 39 مصرفاً بطول 137 كيلو و75 متر طولى بدائرة صرف شرق الفيوم، و35 مصرفاً بطول94 كيلو و131 متر طولي بدائرة صرف غرب الفيوم، منها مصرف برك البقر الشرقى، ومصرف الروبيات القديم، ومصرف خور العرب، ومصرف أبودنقاش، ومصرف الغريقة.