شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تنعي أول حالة وفاة بفيروس كورونا من العاملين بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة الزقازيق، الخميس، عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، التي وافتها المنية مساء أمس، داخل مستشفي العزل بالجامعة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن المغفور لها عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي تبلغ من العمر 57 عاماً وتقيم ببردين، تعمل بالهيئة التمريضية بمستشفيات الجامعة ومن أصحاب الأمراض المزمنة (فشل كلوي مزمن)، وكانت في إجازة مرضية حيث أصيبت بعدوى فيروس كورونا وتم استقبالها بمستشفي العزل المخصصة للعاملين بالجامعة في 30 إبريل الماضي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة ووافتها المنية مساء أمس الأربعاء 6 مايو الجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتقدم رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وطلاب الجامعة بخالص التعازي لأسرة المغفور لها، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.