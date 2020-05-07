شكرا لقرائتكم خبر عن «بوفيه مفتوح للإفطار».. 364 مصريًا يحتفلون بانتهاء الحجر الصحي بمرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، مساء الأربعاء، احتفالية وداع وبوفيه مفتوح لوجبة الإفطار تكريمًا للمصريين العائدين من عدد من الدول لانتهاء فترة الحجر الصحي لهم عقب عودتهم من البحرين وهولندا والمغرب، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، وقضاء فترة الـ١٤ يومًا بعدد من فنادق مدينة مرسى علم.

بلغ عدد المغادرين للحجر الصحي من هذه الدول ٣٦٤ من المصريين العالقين في هولندا والبحرين والمغرب وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقًا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وقال عاطف عثمان، مدير الفندق، المنظم الاحتفالية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «إدارة الفندق وجميع العاملين قدموا كل التسهيلات للنزلاء ونظموا احتفالية لهم لانتهاء فترة الحجر الصحي، وثبوت سلبيتهم من الإصابة بالفيروس».

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فريق طبى من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، سيقوم بتوقيع الكشف الطبي النهائي على المصريين العائدين وطاقم الطائرة، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بـ«كورونا» في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، مشيرًا إلى ثبوت سلبية نتائج فحصهم جميعًا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، التي بدأت في 21 أبريل الماضي ولمدة 14 يومًا.

ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولى على متن رحلات داخلية لمطار القاهرة الدولي.

كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

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احتفالية بانتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ364 مصريا من العائدين من المغرب والبحرين وهولندا

احتفالية بانتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ364 مصريا من العائدين من المغرب والبحرين وهولندا

احتفالية بانتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ364 مصريا من العائدين من المغرب والبحرين وهولندا

احتفالية بانتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ364 مصريا من العائدين من المغرب والبحرين وهولندا

احتفالية بانتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ364 مصريا من العائدين من المغرب والبحرين وهولندا