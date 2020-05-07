شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والبحرين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 19، اليوم الخميس،قرارين لرئيس الجمهورية.

جاء القرار الأول، قرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والموقعة في المنامة بتاريخ 11/11/2018.

والقرار الثاني، رقم 164 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 94.99 فدانًا تقريبًا تعادل 399.64 مترًا مربعًا ناحية محافظة المنوفية لصالح القوات المسلحة.