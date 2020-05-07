شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: استمرار رصد التغيرات على مجرى النيل بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه التعدي على مجرى النهر وحرمه، ولن يفلت أي متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة، وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات واتخاذ كافة السبل القانونية تجاهها.

ووجه «عبدالعاطي» بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات.

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، إنه يجري حاليا حصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم والتي تركزت هذه المرة خلف قناطر زفتي أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط- محافظة الدقهلية، موضحا أنه على الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط خلف قناطر زفتي.

وأضاف «خالد» أنه يتم رصد التغيرات التي تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة، مشددا على أنه لن تعود سيناريوهات التعديات التي تعرض لها النيل خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجري المائي للفرع على نحو غير معهود وتم التصدي لها وإزالتها ومنع تكرارها.