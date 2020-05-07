شكرا لقرائتكم خبر عن «دخان وشطة».. إعدام خفافيش بمنزل في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ضياء عبدالحميد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه تم إعدام الخفافيش الموجودة بمنزل في التقسيم السياحي، بمعرفة صاحب المنزل الذي أغلق المنافذ تماما ووضع لهم دخان وشطة.

وأشار «عبدالحميد»، أنه لا يوجد أسراب أخرى أو تجمعات للخفافيش بالقناطر الخيرية، وما فعله صاحب المنزل «كان تصرفًا إيجابيًا».

كان أهالي منطقة التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية قد حرروا محضر بقسم الشرطة، من تضررهم من مهاجمة أسراب من الخفافيش لإحدى المنازل.

يذكر أن واقعة مهاجمة أسراب من الخفافيش للمنزل بالقناطر الخيرية تعد الواقعة الثالثة على مستوى القليوبية، حيث سبقها القضاء على خفافيش بمنزلين، أحدهما بالحزانية بشبين القناطر والآخر بنوب طحا التابعة لنفس المدينة.