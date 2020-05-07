شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تطلق «اسأل العميد» للإجابة على أسئلة الطلاب «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، الخميس، مبادرة «اسأل العميد» لإجابة عمداء الكليات من خلال لقاءات مختلفة عن طريق خدمة الـ«فيديو كونفرنس» للحديث عن نظام الامتحانات في الكليات، وللرد على أسئلة الطلاب المختلفة «أون لاين» بشكل يومي، وتقدم المبادرة أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وبدأت المبادرة بالدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، وامتد اللقاء حوالي ساعة للرد على كافة الأسئلة التي تدور في عقول الطلاب منسوبي الكلية سواء كانوا البرنامج العادي أو نظام الساعات المعتمدة، أو الدراسات العليا من طلاب الماجستير والدكتوراه .

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم «إننا مقدرين الحالة النفسية لطلابنا، والظروف الأسرية التي يمرون بها، مؤكدا»مفيش في كلية الهندسة أي سبب لشراء أي أدوات أو عمل أي تجمعات، وكل شيء سيصل لك كل شيء إلى البيت«، مشيرًا إلى أنه»يوجد جهود كبيرة للرد على جميع الأسئلة، والأمور أبسط مما تتصورون، والجامعة هدفها الأول مصلحتكم، والظروف صعبة على الجميع، والرجال تعرف وقت الشدة، وكل شيء سيكون تمام، وإحنا جاهزين لحل أي مشكلة في أي وقت«.

وأضاف: «الفصل الدراسي الثاني انتهي يوم 30 أبريل، وحتى 14 مايو سينزل لكل الطلاب بنك الأسئلة وهو عبارة 40 سؤال مما درسه الطلاب، وهو ملف بي دي إف، وبعضها أسئلة بإجاباتها، وأستاذ المادة سيسلم 5 نماذج من الأسئلة للكلية، ويوم الامتحان حسب الجداول التي سنعلنها فيما بعد سيجيب الطالب من البيت على الأسئلة المعروفة مسبقًا»، مشيرًا إلى أنه فتح التنسيق لدخول الأقسام المختلفة بالكلية سيبدأ من يوم 15 يونيو، بالنسبة طلاب للإعدادي، والتوزيع سيكون حسب درجات التيرم الأول لأن النتيجة منفصلة، وسيكون التنسيق أسهل سنة«.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة أنه «بالنسبة لطلاب تمهيدي الماجستير والدكتوراه، فإن امتحانات الدراسات العليا طبقا للجدول تبدأ من يوم 11 يونيو بعد عيد الفطر، واتخذنا كافة الإجراءات الوقائية، والجامعة تعمل منظومة متكاملة للتعقيم والتطهير، وموصفات اللجان الإمتحانية»، مؤكدًا أنه «من الصعب أن تكون امتحانات الدراسات العليا أن تكون امتحانات إلكترونية».

يذكر أن الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة، أصدر قرارين خاصين بطريق الامتحانات سواء كانت إلكترونية أو عمل أبحاث شملت كافة تفاصيل الطريقة التي يؤدي بها طلاب مختلف الكليات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

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