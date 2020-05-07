شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من كورونا.. نائب مدير مستشفى النجيلة: راجع لحضن بناتى أشحن منهم طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان تعافيه من كورونا، خرج اليوم الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة، والذى كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ونشر علام عبر حسابه على "فيس بوك" صورة بعد أن غادر المستشفى متجها إلى منزله.

وكتب علام عبر حسابه على فيس بوك، "الحمد لله خرجنا من المستشفى وفى طريقى لبيتى.. كل سنة وأنتم طيبين ويا رب دايما تكونوا بخير.. تجربة منحبش حد يجربها التباعد المجتمعى آمان لأهلنا التوعية هى الحل الوحيد الفعال الالتزام وأخذ الموضوع بجدية وعدم الاستهانة بالمرض.. بعتذر لأى حد كلمنى الأيام اللى فاتت ومعرفتش أرد عليه نفسيتى كانت وحشة وإن شاء الله أول مارجع بيتى هرد على كل الرسائل وكل التليفونات.. أرجع بس لحضن بناتى أشحن منهم طاقة ونفسيتى تتحسن شكرا ليكم وأسف بجد لو مردتش على حد".



الدكتور محمد علام على فيس بوك

وكانت كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى أمس.

وأوضح بيان للوزارة أمس، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.