شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 3.8 مليون والوفيات تتخطى 265 ألفاً وأمريكا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل حكومات العالم جهودها للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في وقت تتواصل فيه يومياً الزيادة في أعداد الوفيات والإصابات بمرض «كوفيد-19» الناجم عن الفيروس.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 3.8 مليون حالة، حتى صباح اليوم، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 265 ألفاً، وبلغ إجمال المتعافين 1.3 مليون حالة، الدولية المتخصصة في الإحصاءات.

وبحسب بيانات منصة "وورلد ميتر" ، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين.

وفي الولايات المتحدة، توفي أكثر من 2000 شخص جرّاء فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات 73 ألفاً، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرتها الجامعة أن وباء «كوفيد-19» حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى أكثر من 1.22 مليون شخص، تماثل للشفاء منهم نحو 190 ألفاً.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، اليوم، ارتفاع الإصابات إلى 166091 حالة، فيما بلغت الوفيات 7119.

وفي الصين، سجلت السلطات حالتي إصابة وافدتين من الخارج، دون تسجيل أي وفيات. وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 82885 منذ بدء انتشار الوباء، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 788 حالة إصابة، مما يرفع الإجمالي إلى 20198. كما سجلت الوزارة حالتي وفاة، ليرتفع المجموع إلى 20 وفاة.

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وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة إنه تم رصد رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10503 حالات خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى وفاة 615 حالة. وسجلت الدولة إجمالاً 125218 إصابة و8536 وفاة بسبب الفيروس.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و197 وفاة إضافية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 27634 والوفيات إلى 2704.

وفي بنما، قالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 7731 حالة اليوم الأربعاء بزيادة 208 حالات عن اليوم السابق.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد المتعافين إلى 222 حالة في جميع محافظات فلسطين. وأضافت الوزارة أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي عند 543.

وفي تونس، ارتفع عدد المصابين إلى 1025 شخصاً، بعد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة. وتتصدر محافظة تونس عدد الإصابات بتسجيل 232 حالة، تليها محافظتا أريانة وبن عروس.

وفي جنوب أفريقيا، سجلت السلطات 302 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة مؤكدة، وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن عدد حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغ 2746 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 148 حالة.

وفي غينيا، سجلت البلاد 101 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 1181 حالة، مقابل 10 وفيات.