شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نقطة ضعف كورونا تشبه سارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، هناك مجتمع علمي عالمي يشارك في تتبع الفيروس للكشف عن خباياه والتوصل لطريقة قد تكون أملا في التوصل لعلاج .

وتوصل العلماء إلى معلومة هامة تؤكد حدوث طفرة جديدة في فيروس كوفيد 19 شبيهة بالتي حدثت من قبل لفيروس سارس وتعنى أنه أصبح ضعيفا.

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ويقدم الفيديو التالى معلومات هامة عما توصل إليه العلماء في تحليلهم لفيروس كورونا.