شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نقطة ضعف كورونا تشبه سارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، هناك مجتمع علمي عالمي يشارك في تتبع الفيروس للكشف عن خباياه والتوصل لطريقة قد تكون أملا في التوصل لعلاج .
وتوصل العلماء إلى معلومة هامة تؤكد حدوث طفرة جديدة في فيروس كوفيد 19 شبيهة بالتي حدثت من قبل لفيروس سارس وتعنى أنه أصبح ضعيفا.
ويقدم الفيديو التالى معلومات هامة عما توصل إليه العلماء في تحليلهم لفيروس كورونا.
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