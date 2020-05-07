شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لإعلان موقف حظر التجوال بقية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات، وإعلان موقف حظر التجوال خلال المدة المتبقية من شهر رمضان.

وكانت الحكومة وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.

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‎ووافقت الحكومة على خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، بشأن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الاولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي.