شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: وقف تراخيص البناء الصادرة مسبقا للتأكد من اشتراطات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرار رقم 3194 لسنة 2020 بإيقاف أعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء بصفة مؤقتة لبيان مدي التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات .

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك القرار يأتى بالتزامن مع إنشاء محاور مرورية جديدة وضرورة توفير أماكن انتظار للسيارات لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس المروري والحفاظ علي المظهر الحضاري للعاصمة.

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وأكد محافظ القاهرة أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البنائية والدراسات المرورية اللازمة وتوفير أماكن إنتظار السيارات " الجراجات " بالعقارات طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار إيقاف البناء لمدة 6 أشهر لا ينطبق على الحاصلين على ترخيص بناء أو تعلية من الأحياء حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فورًا عقب إنتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها .

وأكد محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء بسرعة فحص ومراجعة تلك التراخيص والافادة بنتائج الفحص فى مدة لا تتجاوز أسبوعين حتي يتم السماح لأصحاب الرخص الملتزمين باستكمال أعمال البناء فوراً واتخاذ اللازم نحو الرخص الغير مطابقة للاشتراطات البنائية وقانون البناء على الفور .