شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: صرف 350 إعانة للمصابين و أسر المتوفيين بكورونا من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، إن هيئة المكتب قد عقدت اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، حيث تم التصديق على البيان الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020، والذى تضمن وقف اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

وأوضح البدرى، فى بيان، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد صرف كافة الإعانات والبالغ عددها 350 إعانة، بجانب كافة الإعانات العلاجية، كما تم التصديق على المبلغ المستحق لوزارة الرى لصالح نادى الأطباء البيطريين فى أسيوط، مشيرا إلى أن النقابة لم تصرف أى إعانات لأعضائها المصابين بكورونا، لافتا إلى أن المصابين وحالات الوفاة يحصلون على دعم مادى من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى حدد 50 ألف لأسر المتوفيين، و20 ألف لحالات الإصابة.

كانت النقابة قد قررت تحصيل اشتراكات النقابة العامة لعام 2019، بدون غرامات لحين إجراء العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة برسائة الدكتور ناجى سلام مقرر لجنة العلاج، لمراجعة الأوراق الخاصة بالإعانات العلاجية مع مراعاة عدم تطبيق بند الستة أشهر للتقارير الطبية، نظرا لما تمر به البلاد، وعرضها على هيئة المكتب القادمة لاعتمادها للصرف، وتجميد نشاط اللجنة الاجتماعية، لحين إجراء العملية الانتخابية مع تكليف الدكتور محمود حسين عفيفى، والدكتور ناجى سلام، بتسيير أعمال الخاصة بالإعانات الاستثنائية للجنة الاجتماعية، وتجميد نشاط المركز العلمى لحين إجراء العملية الانتخابية، مع تكليف الدكتور شرف الدين فيصل شرف بتسيير الأعمال الخاصة بالمركز العلمى، مع عدم صرف أى مبالغ أخرى للمركز.

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وأعلنت الموافقة على الإيميل الوارد من الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، بطلب إعفاءه من مهامه، واختيار الدكتور الحسينى محمد عوض مديرا لصندوق التكافل، والدكتور محسن حامد محمد، أمين الصندوق لصندوق التكافل، وإعادة تشكيل مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعى،"الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق، الدكتور محمد فكرى القرش، عضو مجلس الإدارة، الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس الإدارة، الدكتور محسن حامد محمد، عضو مجلس الإدارة.

كما قررت عدم صرف أي مبالغ لنادى النيل الاجتماعى، دون العرض على هيئة المكتب لاعتماد الصرف.