شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الرحلة الثانية لمواطنين عُمانيين من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت اليوم الخميس، الرحلة الثانية للمواطنين العُمانيين المقيمين بالقاهرة، بناء على توجيهات وزارة الخارجية العُمانية، وذلك عبر مطار القاهرة الدولى، بإشراف المستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب مندوب السلطنة الدائم لجامعة الدول العربية والسكرتير ثالث على بن عبدالله البيمانى حسبما أفادت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة . وقد بلغ عدد المواطنيين العٌمانيين الذى غادروا القاهرة اليوم نحو ثلاثة وخمسون مواطناً من بينهم طفلان رضيعان، وكانت الرحلة العُمانية الأولى قد غادرت القاهرة فى السابع والعشرين من مارس الماضى.

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