شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى: امتحان اللغة الأجنبية الثانية سهل وخاطب الفهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، موضحين أن الأسئلة سهلة وخاطبت الفهم، حيث قال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، إن الأسئلة سهلة ويستطيع الطالب الفاهم والحافظ التعامل معها والإجابة عنها بكل بساطة.

وأكد علي عبدالرحيم الشريف، أن الامتحان استغرق قرابة 38 دقيقة للإجابة عنها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب وكانت أسهل من المتوقع، بالإضافة إلى ذلك كان هناك سؤالين مقالي وكانت الإجابة عليهما عن طريق الكيبورد ولم يكن هناك أي صعوبات فى الكتابة الإلكترونية على التابلت، موضحا أن سيستم الامتحان أيضا عممل بكفاءة دون مشاكل وتم رصد بعض الطلاب الذين خرجوا من المنصة بالخطأ واستطاعوا العودة مرة أخرى دون أى مشاكل وبعد انتهاء الامتحان تم التسجيل على الموقع.

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وقال الطالب عبدالله أحمد عبد الحكيم، إن امتحان اللغة الفرنسة سهل جدا وكان الأسئلة في تفكير ومستوى الطالب المتوسط وكانت هناك جزئيات تحتاج إلى تفكير بشكل أعمق، فيما أوضح الطالب محمد أشرف، أن امتحان اللغة الألمانية، كان بسيط، متابعا: أنه انتهى من الإجابة عن جميع الأسئلة خلال 33 دقيقة وكانت الأسئلة سهلة ومباشرة والسيستم شغال وقفلت الامتحان بالخطأ وفتح مرة أخرى دون أى مشاكل.