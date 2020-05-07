شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيدها الـ 88 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، مسابقة لعملائها بعنوان "مصرللطيران في السينما المصرية"، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة مرور 88 عامًا على إنشاء مصر للطيران في السابع من مايو ١٩٣٢.

ووضعت مصر للطيران شروطا للمسابقة، وهي إرسال أكبر عدد من اللقطات التي ظهرت فيها طائرات مصرللطيران وفنانين بزي مصر للطيران في أدوار (طيارين، ضيافة...) في رسالة علي صفحة مصر للطيران الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والفائزين سيحصلون علي تذاكر طيران مقدمة هدية من مصر للطيران صالحة للإستخدام حتي 30 يونيو 2021 .

وتحتفل مصر للطيران اليوم الخميس ،بمرور 88 عامًا على تأسيسها في السابع من هذا الشهر بمرور 88 عاما على إنشاء صرح وطني، نشأة وتاريخًا وحاضرًا، كلما خطى خطوة ناجحة للمستقبل اعتبرت نجاح للوطن الأم مصر.

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وتقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، بالتهنئة للعاملين بالشركة والشركات التابعة بمناسبة مرور 88 عاما على تأسيس ، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة الوطنية ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مجهود مضاعف في ظل تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن في عام 2002 تحولت مصر للطيران إلى شركة قابضة، تتبعها 7 شركات تابعة هي شركة الخطوط الجوية، شركة الصيانة والأعمال الفنية، شركة الخدمات الأرضية، شركة الخدمات الجوية، شركة الشحن الجوي، شركة السياحة والأسواق الحرة وشركة الخدمات الطبية. ثم انضمت لهم شركتا الخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) والصناعات المكملة في 2006 ، وفي عام 2008 انضمت مصرللطيران رسميا لأكبر تحالف عالمي لشركات الطيران وهو تحالف ستار لتصبح العضو الحادي والعشرين به.