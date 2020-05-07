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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل إشغالات استمرت 15 سنة بالمنيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التى كان يعانى منها المواطنين مسبقا . وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط مضيفاً أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة .
ولفت إلى أنه تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بحى جنوب الجيزة استهدفت منطقة المنيب وشوارع المدرسة والمدبح وميدان المنيب من الداخل ساهمت فى استعادة الميدان من تعديات الباعة الجائلين التى استمرت على مدار سنوات حيث أسفرت عن إزالة 35 حالة إشغال و بائعين جائلين ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية وخشبية و استاندات لعرض المنتجات وأقفاص سلع غذائية وعربات كارو وتعديات للمحلات والمنشآت التجارية من نهر الطريق.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه فور الانتهاء من أعمال إزالة الإشغالات تم البدء فى إجراء توسعات بميدان المنيب لتحقيق السيولة المرورية للطريق مشدداً على رئيس حى جنوب بالمرور الدورى على المنطقة للتأكد من عدم عودة الإشغالات والتعديات مجدداً.
وشملت مجهودات ضبط الشارع تشميع 20 محل يمارس النشاط أثناء فترات حظر التجوال بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية والهرم وشمال كما تم شن حملات مماثلة بشوارع ناهيا والعشرين والملكة وعبد العال بحى بولاق الدكرور للتأكد من التزام المحال بالغلق . وفى أحياء الهرم وشمال تم ضبط مقاهى ومطاعم تمارس النشاط وغير ملتزمين بقرارات الغلق الصادرة لمجابهة فيروس كورونا .
وفى نفس الإطار أكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة تعديات بناء مخالف على مساحة 3 آلاف م بمنطقة القطا بمركز ومدينة منشأة القناطر خلال حملات استمرت حتى صباح اليوم حيث تم إزالة أكثر من 800 عمود خرسانى من المنشآت المخالفة بالمنطقة المذكورة وتم إزاله كافة التعديات حتى سطح الأرض .
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