شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 27 ألف عامل غير منتظم بالجيزة صرفوا منحة الرئيس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية القوى العاملة بالجيزة، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مديرية المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 27 ألفا و45 عامل غير منتظم من خلال 239 فرعا للبريد، و9 فروع للبنك الزراعى المصرى خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضى، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 7 آلاف و590 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتى 14 مايو الجارى.

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وأشار "عيسى"، إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التى قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عاملا بقيمة إجمالية مليونين و353 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضى.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى.