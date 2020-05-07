شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة تنظر للأسرة كمصنع للقديسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأسرة بأيقونة الكنيسة مؤكدا أن سر الزيجة أحد أسرار الكنيسة السبعة

وقال البابا تواضروس في برنامجه اليومي "جدد أيامنا كالقديم" الذى تبثه الصفحة الرسمية للكنيسة إن تكوين الأسرة في المفهوم العقيدي ثلاثي يتألف من هو وهي والمسيح مضيفا: وهذا التكوين الثلاثي يخلق وحدة قوية سر الزيجة يجعل من كل أسرة أيقونة حية ونظرتنا لكل أسرة تتكون هي أن تصبح مصنع للقديسين

واستكمل قداسة البابا: وكل القديسين الذين نحبهم ونشفع لهم نتاج لأسر مباركة والتاريخ يحكي عن أسر كثيرة كيف كان الآباء والأمهات والأبناء أصحاب عزيمة قوية

وضرب البابا مثلا بالقديس أبانوب طفل صغير نعلق أيقونته ونتذكر قصة أسرته، وهكذا الأم دولاجي والأم رفقة وأعداد لا تحصى من الأسر التى تكونت في الكنيسة وصارت تقدم قديسيين

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واختتم البابا تواضروس: الكنيسة لديها ايقونة حية هي الأسرة لذلك قوانين الأسرة لها أهمية قصوى في الكنيسة فنجاح الأسرة من نجاح الكنيسة

تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.