شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أوبر تسرح 40% من الموظفين بمكتبها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة رويترز إن شركة أوبر قد سرحت المئات من العاملين فى مكتبها بمصر أمس، الأربعاء، فى الوقت الذى قامت فيه الشركة الأم بخفض أوسع فى العاملين لديها نتيجة لوباء كورونا، بحسب ما قال موظف حالى واثنين من الموظفين السابقين بالشركة.

وقال الموظفان السابقان، الذين خسرا عملهما أمس الأربعاء، والموظفة الحالية التى ظلت فى عملها، إنه تم إخبارهم بأنه قد تم تسريح حوالى 40% من العاملين بمكاتب أوبر فى مصر. هذا من إجمالى عدد العاملين الذين يتراوح ما بين 650 إلى 700.

وجاء هذا بعدما أعلنت أوبر أنها ستخفض حوالى 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا، مما يؤثر على 17% من عدد الموظفين لديها.

ورفض متحدث باسم أوبر مشاركة تفاصيل بشأن تسريح العاملين فى مصر، لكنه قال إن 46% من الدول قد تأثرت بالتغييرات.

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وتعد مصر، بحسب رويترز، أكبر سوق فى الشرق الأوسط لخدمات نقل الركاب، وكانت من بين أكبر 10 أسواق لأوبر عالميا.

قد أعلنت شركة أوبر أنها ستوقف أعمال أوبر إيتس فى مصر و7 دول أخرى، بسبب عدم تحقيقها المرجو منها فى خدمات توصيل الطعام الإلكترونية، وعدم تحقيق لا المركز الأول ولا الثانى فى هذه الدول.

وقال متحدث باسم أوبر، "أخذنا قرارا بوقف أوبر إيتس في جمهورية التشيك، ومصر وهندوراس والسعودية ورومانيا وأوكرانيا وأورجواي، ووقف تطبيق إيتس وتحويله لعمليات كريم في الإمارات، "هذا استمرار لاستراتيجينا لتركيز طاقتنا ومواردنا على الأسواق الأكبر لإيتس في أنحاء العالم".

يتوقف النشاط من الرابع من يونيو في تلك الأسواق باستثناء الإمارات، حيث سينتقل إلى كريم وهي وحدة مملوكة بالكامل لأوبر تعمل في الشرق الأوسط بصفة أساسية. وقالت الشركة إن نحو 50 وظيفة بدوام كامل ستتأثر.