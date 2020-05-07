شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأبحاث وسيلة لتقييم نواتج التعلم وليس شرطا الالتزام بقالب معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأبحاث وسيلة تقييم بالإضافة للامتحانات والأنشطة، والقادم هو خليط من وسائل التقييم حسب المرحلة العمرية حتى تتأكد الوزارة من فهم نواتج التعلم ونزيح التوتر عن الطلاب.

وأوضح الوزير، أن ليس ضروريا أن يتم الاهتداء بقالب مشروع البحث وإنما الهدف هو تسلسل عناصر المشروع والاهتداء به، موضحا أن تقييم الأبحاث علي أساس "نجاح/رسوب" فقط ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا او مدفوع الأجر.

وأوضح أن تسليم المشروعات باستخدام "منصة إدمودو" هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب "الطلاب" عليه للمستقبل وكذلك فهو أفضل صحيًا في هذه الظروف، أما الحل الورقي فهو حل متاح "لمن يتعذر عليه استخدام المنصة" ولكن من يستطيع نود تشجيعه علي استخدامها بكل تأكيد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن مشاريع الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠، كما يتاح للطلاب تسليم الظرف ورقيا إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو الجارى.

وحددتت وزارة التربية والتعليم خطوات تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية على النحو التالى:

خطوات التسليم الورقى:

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه فى ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

Advertisements

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

خطوات التسليم الإلكتروني:

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".