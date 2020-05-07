شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد 1.7 مليون فدان قمح ولجان متابعة لتوريد المحصول للتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن الانتهاء من حصاد 1.7 مليون فدان قمح من إجمالى مساحات مزروعة بلغت 3.4 مليون فدان، مؤكدا أن هناك لجانا لمتابعة حصاد وتوريد القمح، والتسهيلات الجديدة التي أقرتها وزراتى الزراعة والتموين الخاصة في إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك غرفة عمليات مشكلة من قبل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التي تتبعها 28 مديرية تابعة للقطاع لمتابعة حصاد محصول القمح، ولجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة وتوريد المحصول إلى وزارة التموين في المساحة المزروعة بالقمح هذا العام، مضيفا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خلال موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك متابعة للتسهيلات الجديدة التي أقرتها وزراتى الزراعة والتموين الخاصة إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لمضاعفة توريد المحصول للحكومة .

كانت وزارة الزراعة، أعلنت أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والمحافظين، عن إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط متابعة منذ موسم حصاد " سنابل الذهب الأصفر " في مساحات تبلغ 3.4 مليون فدان، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، من أجل إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل استلام القمح من المزارعين ودعوة الرئيس للفلاحين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.