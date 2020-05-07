شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..رمضان شهر الخير والبركة فيه ليلة خير من ألف شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف،وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن(فيروس كورونا). Advertisements قال الشيخ أحمد المالكى، ان رمضان شهر العبادة فمن قام رمضان إيمانا واتحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكان الصحابة الكرامة ما يخرجون من صلاة التراويح إلا قرب صلاة الفجر لأن شهر رمضان هو شهر الخير والبركة وفيه ليلة خير من ألف شهر لذلك كان الصحابة يتحرون تلك الليلة.

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