الصحة عن "ماسك القماش" للوقاية من كورونا: يُمنع لـ4 فئات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أهمية استخدام الماسك الطبي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى دراسة أجريت لبيان أهمية استخدامه، حيث أوضحت هذه الدراسة أن تقليل انتشار المرض يتم من خلال تقليل الاختلاط واتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وارتداء "الماسك".

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها CDC أصدر توصيات تؤكد أن المواطنين يمكنهم استخدام القناعات المصنوعة من القماش، حيث إنه يساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

كما أوصى المركز بعدم وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال تحت سن الثانية، أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس، أو فاقد الوعي، أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر، بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.