المجتمعات العمرانية: تكثيف أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء بالعبور والشروق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بالجهاز، بالمتابعة الدورية ومواصلة الجهود المبذولة لأعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع (دار مصر 2) والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروع.

وأشار عمران، في بيان، إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الزراعة بالمشروع بلغت نحو 30%، وجارِ استكمال باقي الأعمال لتسليم الوحدات للفائزين بها، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة وارتداء الكمامات الواقية بين العمال.

كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمختلف أحياء المدينة، مشددًا على الإدارات المختصة بعمل الصيانة الدورية اللازمة لأعمدة الإنارة بالطريق الرئيسي ومختلف أحياء المدينة، والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة، ومواصلة الجهد المبذول والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، وزيادة معدلات التطهير والرش بمختلف الأحياء.

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وفي ذات السياق، شهد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، نماذج زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، والتي ستكون نموذجا لزراعة المسطحات المتبقية بالمدينة، مشيدًا بمستوى الأعمال المنفذة وما تمثله من إضافة لمسة جمالية لتلك المناطق.

كما وجه رئيس مدينة الشروق، باستكمال تلك النماذج بالمناطق المستهدفة للزراعة، موضحًا أنه جارِ العمل بالمسطحات المخطط زراعتها وتشمل رفع المخلفات وأعمال التسوية وتوريد التربة الصالحة للزراعة، وتنفيذ شبكة الري لإجمالي 6 مناطق عمارات، والحي الثالث شرق بإجمالي 11 مجاورة سكنية بمساحة زراعية إجماليه تبلغ نحو 130 فدانًا.

وأشار الغيطي، إلى أنه تم التأكيد على طاقم العمل بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية للعاملين من فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة للأعمال ومراجعة جودتها ومطابقتها لمواصفات التعاقد وتوافر كافة مصادر الري قبل الزراعة للحفاظ على المزروعات.