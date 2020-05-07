بلغت 17 مليار جنيه.. "خطة النواب" تطالب بالاهتمام بموازنة قطاع الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التركيز والاهتمام بقطاع الاتصالات لما يمثله من أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، خصوصًا مع أزمة فيروس كورونا، وما تتطلبه على سبيل المثال في اللجوء للتعلم عن بعد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة الموازنة العامة لوزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، مشيرًا إلى أن العالم كله يعمل عن بعد.

كما أشار إلى أن موازنة وزارة الاتصالات لاتقل أهمية عن موازنة قطاعي الصحة والتعليم، لذا لابد من النظر في موازنة هذا القطاع.

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وعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، الموازنة الحالية للقطاع بواقع 17 مليار جنيه، موضحًا أن التمويل الذاتي لا يتعدى مليار وربع والباقي يأتي من الموازنة العامة للدولة.

وتابع: "نواجه مشكلة في توفير التمويل الذاتي لذا هناك تنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير التمويل".

وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل بعد جائحة كورونا وتحركات لمزيد من البحث عن الدعم البديل والتمويل الذاتي.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إرسال مذكرة خلال 48 ساعة بالاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع.