ضبط 3 أشخاص حجبوا مستلزمات طبية وسلع غذائية لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة، لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

نجحت الحملة في ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المنتجات الورقية بمحافظة القليوبية، لحجبه عن التداول ( 31 ألف و300 قطعة كمامة طبية،660 عبوة جل مطهر) مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية بقصد رفع أسعارها.

كما ضبطت الحملات مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول (1,741 طن "سكر، مسلى"، 720 عبوة زيت طعام ) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

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وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (1,800 طن "سكر حر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.