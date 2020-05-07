"هسفرك بعد رفع حظر الطيران".. سقوط نصاب استولى على أموال شاب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص نصب على راغبي السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بسوهاج.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بقيام سائق- مقيم بذات الدائرة بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية والوعد بتسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران.

وبالبحث والتحري تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكيان على مبلغ 37,000 كمقدم لمبلغ 60,000 مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.