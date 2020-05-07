بقيمة مليون ونصف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع-سجائر- ملابس متنوعة ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة مليون و768 ألف جنيهَا.

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وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما ضبطت الحملات 144 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 94 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.