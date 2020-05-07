قبل ترويجها بأسواق القاهرة.. ضبط 13 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية ترويج كمية من العصائر واللحوم المُجمدة منتهية الصلاحية، في الأسواق بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، أفادت قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بالقاهرة، بحيازة كميات من (العصائر) المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وكذا كميات من (اللحوم المُجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونا عليها وطرحها للبيع للجمهور، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المذكور، وضبط (12 ألف 905 عبوة سلع غذائية "عصائر" بدون مستندات مجهولة المصدر– 140 كيلو جرام "لحوم مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها) وبمواجهته اعترف بما نسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.