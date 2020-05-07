سقوط عصابة تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية والمرضية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لممارستهما نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها، مقابل مبالغ مالية بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها متخذا من مسكنة وكرا لممارسة ذلك النشاط المؤثم، بمشاركة إحدى السيدات.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما خاتم شعار الجمهورية المقلد خالي البيانات مثبت بجسم معدني، 57 استمارة ضرائب عقارية خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"، 7 خطابات منها خالية البيانات "مزورة معدة للتزوير"، (50) قرار إجازة مرضية "مزورة بالكامل ومعدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة ومعدة للتزوير"، و(13) تقرير طبي خالي البيانات تحمل بصمة شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"، وقرار لجنة تظلمات منسوب صدوره للهيئة العامة للتأمين الصحي باسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل"، قرار أجازات لجان فرعية باسم أحد الأشخاص "مزور"، (18) كلاشية بصمات مختلفة (9) استمارة خالية البيانات منسوبة لإحدى الوزرات وتحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير".

وضبطت أجهزة الأمن شهادة تخرج منسوبة لإحدى الجامعات باسم أحد الأشخاص "مزورة بالكامل"، والأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي في اصطناع وترويج المحررات المزورة على من يتعذر عليهم الحصول على تلك المستندات بالطرق المشروعة بمقابل مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.