الأموال العامة: ضبط تاجر عملة بحوزته مليون ونصف جنيه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة بشرق الدلتا قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكي، الريال السعودي" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين

أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقا للفحص المستندى بلغت (مليون و380 ألف ريال سعودي، 80 ألف دولار أمريكي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.