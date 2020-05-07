مباحث المصنفات تضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث
شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (شركة للإنتاج الفني والسينمائي) "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبداخلها (2 وحدة معالجة مركزية تستخدم في أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وفي مجال مكافحة جرائم المطبوعات، ضبطت الحملات (مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) ، بداخلها ( 15ألف مطبوع تجاري- جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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