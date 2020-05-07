أخبار مصر | برلماني يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وقال طلعت في بيان اليوم الخميس: ما أحوجنا هذه الأيام إلى صدور هذا القانون في ظل ما نواجهه من جرائم تقع تحت طائلة القانون، بما يستوجب الإسراع في تطبيق ما ورد فيه من أحكام، موضحًا أن المادة (44) من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 نصت على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأكد طلعت، أن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة الداخلية للمجلس فيه مخالفة قانونية، الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لما للقانون من أهمية كبيرة في مواجهة جرائم بعينها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القانون أقر بالحماية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور إلا أن هناك انتهاكات تحدث على أرض الواقع بالمخالفة للقانون.
وحذر النائب، من أن غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عرضة لمزيد من الجرائم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، مؤكدا أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواجهة هذه الجرائم.
تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.