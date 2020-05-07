أخبار مصر | برلماني يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وقال طلعت في بيان اليوم الخميس: ما أحوجنا هذه الأيام إلى صدور هذا القانون في ظل ما نواجهه من جرائم تقع تحت طائلة القانون، بما يستوجب الإسراع في تطبيق ما ورد فيه من أحكام، موضحًا أن المادة (44) من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 نصت على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأكد طلعت، أن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة الداخلية للمجلس فيه مخالفة قانونية، الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لما للقانون من أهمية كبيرة في مواجهة جرائم بعينها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القانون أقر بالحماية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور إلا أن هناك انتهاكات تحدث على أرض الواقع بالمخالفة للقانون.

وحذر النائب، من أن غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عرضة لمزيد من الجرائم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، مؤكدا أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواجهة هذه الجرائم.