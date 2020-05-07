أخبار مصر | برلماني يشكر محافظ السويس لقرار فتحه الشوارع المغلقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشكر محافظ السويس لقرار فتحه الشوارع المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على استجابته لطلبات الإحاطة المقدمة بالبرلمان بفتح الشوارع المغلقة والنظر في المشروعات المتعثرة التي تواجه مواطني السويس.

وقال كمال في بيان اليوم الخميس: نتوجه بالشكر والتقدير للجهاز التنفيذي برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لاستجابته بفتح شوارع السويس وازالة الحواجز الاسمنتية والحديدية والانفتاح نحو مزيد من الثقة والتقدير لشعب السويس البطل. وقال كمال في بيان اليوم الخميس: نتوجه بالشكر والتقدير للجهاز التنفيذي برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لاستجابته بفتح شوارع السويس وازالة الحواجز الاسمنتية والحديدية والانفتاح نحو مزيد من الثقة والتقدير لشعب السويس البطل. وتابع "تلك الاستجابة التي تمت بناء على المناقشات الموضوعية أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة التي تقدمنا بها منها، فتح شوارع السويس وبورتوفيق - المخطط العام والتفصيلي - التعديات على اراضي الدولة - تنظيم الاسواق العشوائية - دورات المياه العمومية - الشواطئ العامة لأبناء المحافظة - تعريفة مياه الشرب بالسويس". وأضاف النائب أن هذه الموضوعات تم مناقشتها بحضور اللواء حمدي الجزار نائب وزير التنمية المحلية والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وممثلي الجهاز التنفيذي للمحافظة وجميع النواب أعضاء لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس احمد السجيني في20 فبراير الماضي من العام الجاري، لافتًا لي أن استجابة السيد المحافظ لمطالبنا يعكس تعاون وثيق وجيد نأمل ان يستمر لمواجهة كافة التحديدات والمشاكل التي تواجه ابناء السويس. واستطرد عضو مجلس النواب، يشمل تقديرنا للمحافظ باستجابته بعدم غلق شارع النمسا تسهيلا على المواطنين وجهود التنمية، وفى هذا الطار نتوجه بالتقدير المثمن للمحافظ الأسبق اللواء أحمد الهايتمي الذي قام بفتح شارع المحافظة الرئيسي أمام السيارات للاتجاهين بمبادرة وقرار شجاع، مضيفاَ أن تعزيز الثقة المتبادلة بين الجهاز التنفيذي وشعب السويس غالية من اجل تحقيق المزيد من الخدمات التي يستحقها ابناء السويس وتتناسب مع مواقفه الوطنية.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. Advertisements وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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