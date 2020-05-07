مصر | ضبط كميات كبيرة من عصائر ولحوم منتهية الصلاحية بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كميات كبيرة من عصائر ولحوم منتهية الصلاحية بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة،من ضبط 12 الف عبوة عصائر مجهولة المصدر و140 كيلو جرام لحوم مُجمدة منتهية الصلاحية داخل مركز لبيع السلع الغذائية قبل طرحها للجمهور فى البساتين.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بحيازة كميات من "العصائر" المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وكذا كميات من اللحوم المُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونا عليها وطرحها للبيع للجمهور مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المذكور، وضبط كمية قدرها (12905 عبوة سلع غذائية "عصائر" بدون مستندات مجهولة المصدر – 140 كيلو جرام "لحوم مُجمدة" غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها)وبمواجهته إعترف بما نسب إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٢٨ قطعة سلاح نارى، ٩٦ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٠٣٥ حكما قضائيا متنوعا.

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ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٢٨ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٧) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (١٥) فرد محلى، (٦٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٥٢) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٤٠٣٢٥) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٣١) حكم جناية، (١١١١٠) حكم حبس جزئى، (٢٠٥٠) حبس مستأنف، (٢١٨٨) حكم غرامة، (٥٨٤٦) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (٤) متهمين ارتكبوا (١٥) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ٩٦) قضية مخدرات بحوزة (١٠٣) متهم، ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (٢٢) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٥) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٣٢) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧ سيارات دراجة نارية).

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٥١٥٣) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٤٩) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٤) منهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.