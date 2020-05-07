مصر | ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية داخل شقة مفروشة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية داخل شقة مفروشة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة عين شمس بالقاهرة أثناء القيام بحملة أمنية لفحص قاطنى الشقق المفروشة بدائرة القسم من ضبط (عاطل، مقيم بالساحل ومستأجر شقة بأحد العقارات بدائرة القسم) لقيامه بإستغلال الشقة محل سكنه لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، وعُثر بداخل الشقة على (30) جركن بداخلهم كحول، بإجمالى (420 لتر)، (120) جركن فارغ، (350) زجاجة كحول فارغة معدة للتعبئة، (20) بخاخة إسبراى كحول.

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كما عثر على جوال بداخله كمية من القماش الطبى المستخدم فى تصنيع الكمامات الطبية، (25) لفافة من الأستيك الخاص بالكمامات، (1160) زجاجة جيل مطهر، (44) إستيكر لاصق مدون عليه كحول إيثيلى 70%، ماكينة تغليف، جهاز كمبيوتر، طباعة كمبيوتر، (2) مكواة بلاستيك، (2) شنيور كهربائى، (2) صاروخ كهربائى، جهاز بلاور هوائي، منجلة حديدية.

وتبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال تصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا، وإستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية.



وأسفرت الجهود الأمنية، عن ضبط (4173) شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، وضبط (1594) سيارة مخالفة، و56 دراجة نارية مخالفة، (108) مركبات "توك توك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

