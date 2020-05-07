مصر | رجل وزوجته.. التحقيق فى سقوط شبكة دعارة بالتبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رجل وزوجته.. التحقيق فى سقوط شبكة دعارة بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة التبين اليوم الخميس، تحقيقات موسعة مع تشكيل مكون من رجل وزوجته وسيدتين تخصص نشاطه فى الأعمال المنافية للآداب فى منطقة التبين.

واستمعت إلى أقوال الجيران الذين أكدوا أن المتهمين استأجروا المنزل من مالك العمارة منذ سنة وكان مشكوك فى أمرهم، ولاحظوا تردد أشخاص عليهم من رجال وفتيات كانوا مشبوهين، مما أثار الريبة لديهم وطالبوا من مالك العمارة طردهم لأنهم سيئين السمعة إلا أنه رفض.

وطالبت النيابة باستدعاء المتهمين لبدأ التحقيق معهم وسماع أقوالهم فى التهمة الموجه إليهم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث للكشف على الصحيفة الجنائية للمتهمين.

كان قسم شرطة التبين، تلقى بلاغا من رجل يقيم بالتبين، يفيد تسكين مالك منزل بالقرية أشخاص مشكوك فيهم ومشبوهين وليسوا من أهل القرية داخل منزله، ما يثير الريبة حول موقفهم، مؤكدا أنّ المستأجرين سمعتهم سيئة داخل القرية، وبالكشف على المتهمين تبين أن إحدى السيدات سبق اتهامها فى قضايا مماثلة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم والقاء القبض عليهم، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.