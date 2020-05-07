مصر | ضبط 961 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 961 قضية تموينية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (961) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (345) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، ضبط (274) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق (2) مكان نشاط تعليمى مخالف.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على اثنين لقيامهما بانتحال صفة مفتشي التموين والتردد على أصحاب المحال والحصول على مبالغ مالية بالبساتين.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضمنت قيام "4 أشخاص" بانتحال صفة مفتشي تموين والتردد على أصحاب المحال والأكشاك التجارية بدائرة قسم شرطة البساتين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة " وهما سائق، وآخر حاصل على دبلوم، حال تواجدهما أمام أحد الأكشاك بدائرة القسم منتحلان ذات الصفة والاستيلاء من مالك الكشك على مبلغ مالي مقابل عدم تحرير محاضر ضده، وعثر بحوزتهما على ( سيارة ملك السائق أوراق مزورة منسوبة لجهات حكومية ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخرين (جار ضبطهما).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصين مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الاتجار.