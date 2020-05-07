مصر | الحبس سنتين مع الشغل لمتهم في إحداث عاهة لشاب بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس سنتين مع الشغل لمتهم في إحداث عاهة لشاب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة "م. ا" بالحبس سنتين مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية وبراءة "ا. ا" بتهمة إحداث عاهة مستديمة بمواطن وحيازة أسلحة بيضاء بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. أ"، و"إ. أ"، تهمة إحداث عمدًا بالمجني عليه "أ. ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر بـ15%، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكًا بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.

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