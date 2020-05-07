مصر | الحبس سنتين مع الشغل لمتهم في إحداث عاهة لشاب بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس سنتين مع الشغل لمتهم في إحداث عاهة لشاب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة "م. ا" بالحبس سنتين مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية وبراءة "ا. ا" بتهمة إحداث عاهة مستديمة بمواطن وحيازة أسلحة بيضاء بحلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.
وأسندت النيابة للمتهمين "م. أ"، و"إ. أ"، تهمة إحداث عمدًا بالمجني عليه "أ. ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر بـ15%، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكًا بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.
كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، تاجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، لجلسة 28 مايو الجارى.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد. ح، فاطمة. أ، محمد. م، احمد. م، فريدة. ع، حسام. م، فوزي. ف، سيد. ح، محمد. خ، حسين. ح، محمد. ط، ابراهيم. ن، أبو القاسم. م، سامح. ع، محمد.س، مجدي. ح، سامح. ح، مليك. ط، محمد. ي، نوال. أ، شهد.ح، محمد.ح، نبوي.أ، نجوي. ر، سميحة. س، احمد. ح، عبد الرحمن. أ، حسام. ح، ابراهيم. ع، مسعد. ط، رفعت. م، عمرو. ح، جابر. س، محمود. م، احمد. أ، كريم. ص، هويدا. خ".
وأوضح أمر الإحالة، قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومى لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.