شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 12 ألف فكرة شبابية بتكلفة 1.6 مليار جنيه ضمن «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وقال محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تنفيذ 11 ألف و٩٥٧ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و٦٥١ مليون و٢٥١ألف جنيه، لتوفر 41 ألف و٨٦٠ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

فيما أوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

و أضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها والتي بلغت ٢٢٥٢مشروع بقيمة ٢٤٧ مليون و٢٦٩ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه ٥٤٧ مشروع بقيمة ٢١٣مليون و٧٦٧ ألف و٢٥٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها ١٥٥٨ مشروع بقيمة ١٩٨ مليون و١٦٢ ألف و٦٥ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

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