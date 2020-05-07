شكرا لقرائتكم خبر عن «كافتيريا مفتوحة وسيارة عكس اتجاه».. تفاصيل جولة ليلية لمحافظ الشرقية بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالغلق الفوري للمنشآت التجارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع للعبور من تلك الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث تلاحظ للمحافظ خلال جولته الليلة، مساء الأربعاء، بقرية تل حوين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق؛ عدم التزام محلين لتجارة التكييفات وفلاتر المياه والأدوات الصحية بمواعيد الغلق المحددة فضلا عن وجود كافيتيريا تمارس نشاطها ومخالفة لقرار الغلق.

كما تلاحظ للمحافظ خلال جولته لقرية بندف وعزبة الجبالى بدائرة مركز منيا القمح؛ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق في الخامسة مساءا، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

وخلال عودته لمدينة الزقازيق، أوقف المحافظ أثناء وقت حظر التجوال سيارة تسير عكس الاتجاه، ليوجه المحافظ رجال المرور بسحب رخصة القيادة للسيارة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب المحافظ أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقاً للمواعيد المحددة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

Advertisements