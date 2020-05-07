شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: 4 إصابات جديدة بكورونا في بني مزار والعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 3 مناطق بالمنيا «البسقلون – برمشا» بمركز العدوة، ومنطقة شرق الطراد بمدينة بني مزار، حالة من الفزع والقلق في ظل ارتفاع حالات الإصابة بها والتحفظ على حالات اشتباه لحين فحصها.

وأعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، عن اكتشاف 4 إصابات جديد بفيروس كورونا المستجد، بينهم 3 بقرية طمبو بمركز بني مزار، ومصاب بقرية برمشا بمركز العدوة.

فيما واصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي، علاج 113 مصاب بأقسام الرعاية والعزل داخل المستشفى.

من جانبه، أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، استمرار عمليات التعقيم من خلال حملات النظافة، وتنظيم عملية صرف المعاشات، مؤكدًا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

أعمال التطهير والتعقيم في المنيا

أعمال التطهير والتعقيم في المنيا

أعمال التطهير والتعقيم في المنيا

أعمال التطهير والتعقيم في المنيا