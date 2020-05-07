شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، استقراراً في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار الصرف، أمس، حيث سجل سعر صرف العملة الأجنبية، اليوم، في البنك المركزي المصري، ١٥.٦٩ للشراء، ١٥.٧٩ للبيع، بينما سجل ١٥.٦٨ للشراء، و١٥.٧٨ للبيع في البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، ١٥.٦٨ للشراء، و١٥.٧٨ للبيع، بينما سجل ١٥.٦٩ للشراء، و١٥.٧٩ للبيع في بنك إسكندرية، في حين وصل سعر الصرف في كل من بنك عودة، وبنك القاهرة، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الأفريقي، وكريديا اجريكول، إلى ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع.