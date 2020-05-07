شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن موقف الحكومة من تعديل مواعيد حظر التجوال في رمضان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، بتقنية الفيديو كونفرانس.

ويناقش الاجتماع خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، وموقفها من عدد ساعات حظر التجوال خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك.

وأعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقليص عدد ساعات حظر التجوال، يوم 23 إبريل الماضي، ليبدأ في التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف «مدبولي»، في كلمة تليفزيونية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيعلن موقف حظر التجوال خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان، الخميس.

وأضاف المتحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا اجتمعت، ورفعت توصياتها إلى الحكومة، وسيجتمع مجلس الوزراء، الخميس، لإعلان النتيجة.

وتوقع المتحدث استمرار ساعات سريان حظر التجوال دون تغيير، مرجحًا الاستمرار في الوضع الراهن حتى نهاية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون لها وقفة قبل عيد الفطر لمراجعة الموقف.

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ونفى المتحدث اتجاه الحكومة لإعادة فتح المطاعم بكامل طاقتها والمقاهي والأندية خلال رمضان، مؤكدًا أن الحكومة لا تتخذ أي قرار دون دراسة، وأن قرار تخفيف الحظر ليبدأ من التاسعة مساء خضع لدراسات عديدة.

وأكد المتحدث أن الحديث عن الوضع بعد عيد الفطر سابق لأوانه، وأن الحكومة ستحدد الموقف قبل العيد بيومين أو بـ3 أيام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إجراء الامتحانات بأقصى الدرجات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.