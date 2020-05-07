شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت تراجعاً، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، نتيجة انخفاض سعر الخام عالمياً.

وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب، اليوم، سجلت ١٦٨٢ دولار للأونصة عالمياً، ليسجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ في الصاغة المصرية ٧٤١ جنيها، بينما سجل عيار ١٨ نحو ٦٣٥ جنيها، وسجل عيار ١٤، ٤٩٠جنيها للجرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٣٠ جنيه.

كانت أسعار الذهب قد انخفضت في التعاملات العالمية، حيث طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين وقلصت الإقبال على الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1700.14 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينيتش، في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 1706.10 دولار للأونصة.

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

وارتفع الذهب الذي يعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، بنسبة 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر، وضخ تريليونات الدولارات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.

بالإضافة للولايات المتحدة، فقد تبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.