شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ٣٦٧ مصرياً عائدين من لبنان والسعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت فترة الحجر الصحي للركاب المصريين الذين كانوا عائدين من السعودية ولبنان، اليوم الخميس، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة ١٤ يوماً بعدد من فنادق مدينة مرسي علم، حيث يبلغ عدد المغادرين للحجر الصحي بمرسي علم ٣٦٧ من المصريين الذين كانوا عالقين في البلدين.
وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، سيقوم بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الوباء.
ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولي على متن رحلات داخلية لمطار القاهرة الدولي.
كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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